Винищувач забрав дорожній знак в небо

Нестандартна ситуація сталася в Рівненській області. Під час проходять там військових навчань, винищувач Су-27 здійснював приземлення на автотрасу і випадково зніс знак обмеження швидкості. «Порушник швидкісного режиму» забрав дорожній знак з собою в небо.

Інцидент стався на трасі Київ-Чоп під час відпрацювання посадки на автомобільну магістраль. На кадрах можна побачити, як винищувач летить над дорогою і зносить дорожній знак.

Після цього Су-27 починає набирати висоту, при цьому уламки знака з рекомендованою швидкістю залишаються на його воздухозаборнике.

У службі автодоріг Рівненської повідомили, що за рік на трасі зносять кілька дорожніх знаків, але зазвичай це роблять автомобілі, а не винищувачі. Однак, проблеми в цьому не бачать і обіцяють незабаром встановити новий знак рекомендованої швидкості.

Раніше повідомлялося, що частина траси Київ-Чоп перекриють через військових навчань. Зазначалося, навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання певних завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету і цілісності України і її громадян.

Раніше було опубліковано відео, як літак екстрено сів на жваву трасу. У літака заглох двигун, через що пілот здійснив вимушену посадку, незважаючи на те, що на трасі було багато машин.