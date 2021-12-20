Іспанія: через п'яного українця, літак здійснив вимушену посадку

21:14 07 серпень Київ, Україна

Літак здійснював політ з Гран-Канарія в Мадрид, був змушений здійснити екстрену посадку в Малазі, через українського пасажира, який перебував у п'яному стані і відмовився надіти медичну маску.



У польоті екіпаж неодноразово просив пасажира виконати протиепідемічні правила і після чергової відмови (бездіяльності) капітан рейсу запросив дозвіл на посадку в Малазі. Він також викликав співробітників цивільної гвардії, щоб вони затримали порушника.

Після приземлення з'ясувалося, що чоловік виявився громадянином України. Він був затриманий і доставлений у відділення для надання свідчень. Рейс продовжив маршрут до Мадрида.