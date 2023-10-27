Іспанія вилучила викрадені з України старовинні золоті прикраси

Іспанські правоохоронці в рамках спільної операції із СБУ вилучили у Мадриді 11 золотих виробів загальною вартістю понад 60 мільйонів євро.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Іспанії.
Ювелірні старовинні прикраси належать до історичної спадщини України.
Ювелірні старовинні прикраси належать до історичної спадщини України.
🚩Intervenidas en #Madrid 11 peces de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania— Policia Nacional (@policia) October 23, 2023
🔹5 detenidos
🔹Las joyas de oro, de gran valor històric y economic, havien estat sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas a Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ
Як зазначається, розслідування почалося тоді, коли агентам стало відомо, що українець, який проживає в Мадриді, продає низку золотих ювелірних виробів з України, які мають історичну та економічну цінність.
Правоохоронці вказують, що для того, щоб легалізувати походження творів мистецтва, їх супроводжували документами українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджують їхню приналежність до Української православної церкви. У той самий час право власності та можливість розпоряджатися коштовностями були у головного фігуранта розслідування, православного священника, який проживає в Мадриді.
Перший виріб слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс із баранячими головами, що зберігався в банківській скриньці в Мадриді, який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові. Саме з цього моменту після низки розслідувань було встановлено, що фігуранти мають й інші вироби зі схожими характеристиками.
Знахідки, що належать до греко-скіфської культури VIII і IV століть до н.е., вивчаються в Національному археологічному музеї та Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування продовжується.
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