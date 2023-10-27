Іспанія вилучила викрадені з України старовинні золоті прикраси

15:55 23 жовтня Київ, Україна

Іспанські правоохоронці в рамках спільної операції із СБУ вилучили у Мадриді 11 золотих виробів загальною вартістю понад 60 мільйонів євро.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Іспанії.



Ювелірні старовинні прикраси належать до історичної спадщини України.

"Оперативники заарештували п'ятьох осіб (трьох громадян Іспанії та двох громадян України), викривши злочинну мережу, яка займалася незаконним вивезенням культурних цінностей з України", - йдеться у повідомленні.

🚩Intervenidas en #Madrid 11 peces de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



🔹5 detenidos

🔹Las joyas de oro, de gran valor històric y economic, havien estat sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas a Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policia Nacional (@policia) October 23, 2023

Як зазначається, розслідування почалося тоді, коли агентам стало відомо, що українець, який проживає в Мадриді, продає низку золотих ювелірних виробів з України, які мають історичну та економічну цінність.



Правоохоронці вказують, що для того, щоб легалізувати походження творів мистецтва, їх супроводжували документами українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджують їхню приналежність до Української православної церкви. У той самий час право власності та можливість розпоряджатися коштовностями були у головного фігуранта розслідування, православного священника, який проживає в Мадриді.



Перший виріб слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс із баранячими головами, що зберігався в банківській скриньці в Мадриді, який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові. Саме з цього моменту після низки розслідувань було встановлено, що фігуранти мають й інші вироби зі схожими характеристиками.

"Пояс, а також деякі інші предмети були представлені на виставці, що проходила у Києві. Ними заволодів православний священник. У змові з іншою особою тієї ж національності (українець — ред.) і за допомогою третіх осіб він підробив документи, що підтверджують походження культурних цінностей і право власності на них. Цінності було контрабандою вивезено з України до травня 2016 року", - додали в поліції.

Знахідки, що належать до греко-скіфської культури VIII і IV століть до н.е., вивчаються в Національному археологічному музеї та Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування продовжується.