Шукали 5 днів і знайшли мертвим в кар'єрі - в Ужгороді знайшли тіло зниклого військовослужбовця

07:54 30 червня Київ, Україна

10 червня молодий чоловік покинув військову частину, а 23 червня заява про його зникнення потрапила в Ужгородське районне управління поліції. Завдяки оперативним розшуковим заходам поліціянтів 28 червня 19-річний хлопець був знайдений, але, на жаль, мертвим.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Поліціянти, рятувальники, нацгвардійці близько 5 діб розшукували 19-річного жителя Рівненської області... Зрештою, тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар'єру в мікрорайоні обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, про зникнення 19-річного жителя Рівненської області на території Закарпаття стало відомо в Ужгородському районному управлінні поліції 23 червня. Поліціянти встановили, що чоловік був військовослужбовцем і ще 10 червня пішов з військової частини відпочивати на природі.



Відзначається, що правоохоронці вивчили всю інформацію про зниклого і приступили до пошуків. В Ужгороді поліціянти спільно з кінологами, нацгвардійцями і рятувальниками обстежили прилеглі до міста території, громадські установи обласного центру, ринки, вокзали, перевірили коло спілкування зниклого, опитали кожного, хто міг хоч щось знати про його місцезнаходження. Також поліціянти скористалися записами відеокамер міста "Безпечне Закарпаття".



"Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України", - відзначили в поліції.