Іранець запропонував українським прикордонникам хабар

У Борисполі громадянин Ірану запропонував прикордонникам хабар в розмірі 3 тисяч доларів США за те, що вони нелегально пропустять його і ще двох співвітчизників на територію України. Про цей інцидент було повідомлено правоохоронні органи.

Зазначено, що чоловік прибув з Єревана і до нього були доведені правила про обмеження в'їзду в Україну для іноземців.

"Однак чоловік, який слідував ще зі своїми двома товаришами, спробував запропонувати прикордоннику 3 тисячі доларів неправомірної вигоди за перегляд рішення про відмову в пропуску через державний кордон та сприяння в безперешкодному в'їзді на територію України. Чоловік розповів, що нібито їде в Україну з метою працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники від хабаря відмовилися і повідомили про інцидент в компетентні органи. Іноземцю заборонений в'їзд на територію України терміном на три роки.

Раніше повідомлялося, що українських прикордонників за добу дев'ять разів намагалися підкупити. Іноземці спробували за гроші потрапити в Україну, попри тимчасове обмеження на в'їзд згідно з постановою Кабміну.

Також стало відомо, що прикордонники збирали «данину» за перетин кордону під час карантину. Отримання хабарів відбувалося в пункті пропуску Бачівськ. За зміну хабарники отримували до 50 тисяч гривень.