Іран: винищувач F-5 врізався в школу в Тебрізі

15:30 21 лютий Київ, Україна

Іранський військовий винищувач F-5 розбився у понеділок у житловому районі міста Тебріз на північному заході країни, внаслідок інциденту загинули троє людей — два пілоти та цивільний.

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA.



Глава місцевого Червоного Півмісяця повідомив, що літак врізався в школу, яка, на щастя, була закрита через коронавірус.





Представник армії Реза Юсефі заявив, що літак використовувався для навчання та розбився через технічну проблему.

"Пілоти літака "віддали свої життя" і відвели літак від житлових районів", - заявив Юсефі

На відеозаписі з місця аварії видно, що пожежники намагаються загасити велике полум'я.

У ВПС Ірану є низка військових літаків американського виробництва, закуплених до Ісламської революції 1979 року. У нього також є літаки МіГ та Сухий російського виробництва. Десятиліття західних санкцій ускладнили утримання старіючого флоту.



Попередні авіаційні пригоди в Ірані включають рейс 6936 авіакомпанії Caspian Airlines, що базується в Тегерані, який у січні 2020 року зазнав аварії посеред шосе в місті Махшар. Внаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів.



Менш ніж за три тижні до цього рейс 752 «Міжнародних авіаліній України», що прямував із Тегерана до Києва, був збитий іранськими військовими в окрузі Робат-Карим на півночі Ірану, внаслідок чого загинули усі 176 пасажирів та членів екіпажу.



У лютому 2018 року внутрішній рейс авіакомпанії Iran Aseman Airlines зазнав аварії неподалік міста Семір. Усі 60 пасажирів і 6 членів екіпажу, що перебували на борту, загинули.