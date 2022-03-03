Інвестиційні шахраї привласнили 9 млн гривень

15:40 03 червень Київ, Україна

Кіберспеціалісти СБУ заблокували діяльність телекомунікаційного центру, організатори якого привласнювали кошти українських та іноземних громадян під виглядом участі в міжнародних інвестиційних проєктах.

З початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників, повідомляє пресслужба СБУ.



Відзначається, що нелегальний бізнес організували двоє громадян України і іноземець. Вони розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах і криптовалютних проєктах. Вони також створили мережу так званих фішингових вебресурсів - копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.



Потенційних інвесторів організатори заманювали на підконтрольні ресурси через ботмережу рекламних акаунтів в популярних соцмережах. Потім зловмисники втручалися в роботу систем електрозв'язку і дзвонили "жертвам" з підмінених іноземних номерів телефонів. Вони виманювали гроші нібито для інвестицій і привласнювали їх.

"Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалюти, електронних систем і банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" - людей, банківські картки яких є "транзитними" для привласнених коштів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Зловмисники також заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншим шахрайським проєктам. Задокументовано, що до угоди організатори залучили понад 100 найманих працівників.

В ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої; зразки програмного забезпечення, що використовуються для привласнення коштів і виведення їх на криптогаманці; інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії за фактом злочину тривають.