Іноземні студенти потрапили в ДТП на трасі Київ-Чоп, є жертви

18:36 30 червня Київ, Україна

У Рівненській області на трасі «Київ-Чоп» сталася ДТП, легковий автомобіль з п'ятьма пасажирами зіткнувся з фурою.

В результаті ДТП поблизу села Ситне Дубенського району загинули два іноземці, ще троє доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, повідомляє пресцентр управління поліції в Рівненській області.

Відзначається, що 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленні дороги не впорався з керуванням та допустив занос машини. В результаті автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з великовантажною фурою DAF.

Водій вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.



За фактом ДТП порушено кримінальне провадження. У водіїв взяли проби крові, алкоголь в них не виявлено.