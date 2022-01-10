Іноземець намагався вивезти з України старовинний рукопис

11:00 27 квітень Київ, Україна

В Одеській області співробітники СБУ запобігли незаконному вивезенню з України старовинного рукопису, що представляє культурну цінність.
 
Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області.

Відзначається, що в пункті пропуску Кучурган Одеської області співробітники спецслужби виявили у вантажівці громадянина однієї з сусідніх країн видання Златоуст 1798 року.

Рукопис був захований в кабіні водія.

За висновком експертів, вилучений предмет старовини належить до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.
старинная рукопись
Слідчі повідомили іноземцю про підозру за фактом контрабанди (ч.2 ст.15 і ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України).

Відзначається, що після завершення досудового розслідування планується передача рукопису в музей.