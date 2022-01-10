Іноземець намагався вивезти з України старовинний рукопис

11:00 27 квітень Київ, Україна

В Одеській області співробітники СБУ запобігли незаконному вивезенню з України старовинного рукопису, що представляє культурну цінність.

Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області.



Відзначається, що в пункті пропуску Кучурган Одеської області співробітники спецслужби виявили у вантажівці громадянина однієї з сусідніх країн видання Златоуст 1798 року.



Рукопис був захований в кабіні водія.





За висновком експертів, вилучений предмет старовини належить до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Слідчі повідомили іноземцю про підозру за фактом контрабанди (ч.2 ст.15 і ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України).



Відзначається, що після завершення досудового розслідування планується передача рукопису в музей.