Іноземець намагався вивезти з України старовинний рукопис

В Одеській області співробітники СБУ запобігли незаконному вивезенню з України старовинного рукопису, що представляє культурну цінність.
Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області.
Відзначається, що в пункті пропуску Кучурган Одеської області співробітники спецслужби виявили у вантажівці громадянина однієї з сусідніх країн видання Златоуст 1798 року.
Рукопис був захований в кабіні водія.
Відзначається, що в пункті пропуску Кучурган Одеської області співробітники спецслужби виявили у вантажівці громадянина однієї з сусідніх країн видання Златоуст 1798 року.
Рукопис був захований в кабіні водія.
За висновком експертів, вилучений предмет старовини належить до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.
Слідчі повідомили іноземцю про підозру за фактом контрабанди (ч.2 ст.15 і ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України).
Відзначається, що після завершення досудового розслідування планується передача рукопису в музей.
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