Іноземець намагався провезти через кордон партію марихуани

18:57 30 жовтня Київ, Україна

На Волині прикордонники разом зі співробітниками СБУ та митниці виявили майже десять кілограмів марихуани в одному з автомобілів, що слідував до Польщі.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Військовослужбовці Луцького загону отримали попередню інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому, як тільки автомобіль BMW під керуванням громадянина Литви прибув в пункт пропуску "Ягодин", його направили на додатковий огляд. В ході здійснення ретельної перевірки, в конструктивних особливостях позашляховика спільна група під час огляду виявила пакети з наркотиками", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).