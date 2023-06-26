Інформатор ФСБ отримав 8 років ув'язнення за розголошення локацій ЗСУ

19:02 26 червня Київ, Україна





За даними, агент насамперед прагнув встановити та передати російському куратору інформацію про місцезнаходження українських військових об'єктів, включаючи бліндажі та інші укріплені споруди, що знаходяться неподалік обласного центру. Інформатора ФСБ, який розголошував локації ЗСУ поблизу Миколаєва, було засуджено до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба СБУ За даними, агент насамперед прагнув встановити та передати російському куратору інформацію про місцезнаходження українських військових об'єктів, включаючи бліндажі та інші укріплені споруди, що знаходяться неподалік обласного центру.

"Співробітники СБУ затримали порушника наприкінці червня 2022 року під час контрдиверсійних операцій на прифронтових територіях регіону. Суд засудив його до восьми років позбавлення волі на підставі матеріалів української спецслужби, зважаючи на його співпрацю зі слідством", - йдеться в офіційному повідомленні.

Уточнюється, що зрадник є місцевим жителем, який на початку повномасштабної військової агресії Росії проти України був залучений ФСБ до нелегального співробітництва.

"Встановлено, що російська спецслужба зв'язалася з чоловіком через один із прокремлівських Телеграм-каналів, де він залишав антиукраїнські коментарі. Вся подальша комунікація з ФСБ здійснювалася через месенджер, за допомогою зв'язкового, який виявився адміністратором цього телеграм-каналу. Отримана інформація передбачалася використовувати загарбниками для підготовки ракетно-артилерійського обстрілу позицій українських захисників", - зазначає прес-служба СБУ.



Суд визнав ворожого інформатора винним у незаконному розповсюдженні інформації про направлення, пересування зброї, озброєнь та боєприпасів в Україну, а також про пересування та розміщення ЗСУ.



Він також був звинувачений у виправданні, визнанні правомірності та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також у глорифікації її учасників.