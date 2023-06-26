Інформатор ФСБ отримав 8 років ув'язнення за розголошення локацій ЗСУ

Інформатора ФСБ, який розголошував локації ЗСУ поблизу Миколаєва, було засуджено до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними, агент насамперед прагнув встановити та передати російському куратору інформацію про місцезнаходження українських військових об'єктів, включаючи бліндажі та інші укріплені споруди, що знаходяться неподалік обласного центру.
За даними, агент насамперед прагнув встановити та передати російському куратору інформацію про місцезнаходження українських військових об'єктів, включаючи бліндажі та інші укріплені споруди, що знаходяться неподалік обласного центру.
Уточнюється, що зрадник є місцевим жителем, який на початку повномасштабної військової агресії Росії проти України був залучений ФСБ до нелегального співробітництва.
Суд визнав ворожого інформатора винним у незаконному розповсюдженні інформації про направлення, пересування зброї, озброєнь та боєприпасів в Україну, а також про пересування та розміщення ЗСУ.
Він також був звинувачений у виправданні, визнанні правомірності та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також у глорифікації її учасників.
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