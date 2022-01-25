Індійський лікар опублікував фото кров'яного тромбу з артерії COVID-хворого

11:42 08 травень Київ, Україна

Вражаюче фото довгого кров'яного тромбу опублікував в соцмережі Twitter судинний хірург з лікарні сера Ганга Рама в Делі Амбаріш Сатвік. Цей незвичайно великий тромб хірург зміг витягти з артерії в нозі хворого на коронавірус пацієнта.

"Як виглядають тромби при COVID. Нам вдалося врятувати кінцівку", - повідомив лікар.

Він також повідомив, що коронавірус може привести до утворення тромбів. Частота серцевих нападів, інсультів або втрати кінцівок в результаті появи згустків крові варіюється від 2 до 5%.

Після публікації в соцмережі у лікаря взяло інтерв'ю видання DoctorNDTV. У бесіді з журналістами Сатвік нагадав, що COVID-19 часто викликає тромбоз, а через закупорку судин повністю порушується кровообіг в цілому або кровопостачання будь-якого органу. Іноді навіть молоді люди можуть отримати серцевий напад або інсульт.

Раніше повідомлялося, що 56-річний британець переніс ампутацію ноги після того, як у нього утворився тромб в результаті зараження COVID-19.