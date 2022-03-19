Імена вищих військових чиновників РФ, ліквідованих силами ЗСУ

06:50 16 березня Київ, Україна

З початку військового вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили низку представників вищого військового командування армії РФ.
 
Про це у вівторок, 15 березня, інформував Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, у переліку вказано десять осіб, серед яких:
  • генерал-майор Тушаєв Магомед;
  • генерал-майор Герасимов Віталій;
  • генерал-майор Колесников Андрій;
  • генерал-майор Суховецький Андрій;
  • полковник Захаров Андрій;
  • полковник Порохня Сергій;
  • полковник Миколаїв Ігор;
  • підполковник Агарков Юрій;
  • підполковник Софронов Дмитро;
  • підполковник Єрмолін Михайло.
"Наведений нами список далеко не повний, і ми щиро сподіваємося, що хоробрі українські війська "дописуватимуть" його з геометричною прогресією", - зазначили у Центрі.

Також учора захисники з батальйону Азов знищили командира російської "елітної" 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.