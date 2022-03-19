Імена вищих військових чиновників РФ, ліквідованих силами ЗСУ

06:50 16 березня Київ, Україна

З початку військового вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили низку представників вищого військового командування армії РФ.

Про це у вівторок, 15 березня, інформував Центр протидії дезінформації при РНБО.



Так, у переліку вказано десять осіб, серед яких:

генерал-майор Тушаєв Магомед;

генерал-майор Герасимов Віталій;

генерал-майор Колесников Андрій;

генерал-майор Суховецький Андрій;

полковник Захаров Андрій;

полковник Порохня Сергій;

полковник Миколаїв Ігор;

підполковник Агарков Юрій;

підполковник Софронов Дмитро;

підполковник Єрмолін Михайло.

"Наведений нами список далеко не повний, і ми щиро сподіваємося, що хоробрі українські війська "дописуватимуть" його з геометричною прогресією", - зазначили у Центрі.



Також учора захисники з батальйону Азов знищили командира російської "елітної" 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.