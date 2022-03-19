Імена вищих військових чиновників РФ, ліквідованих силами ЗСУ

З початку військового вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили низку представників вищого військового командування армії РФ.
Про це у вівторок, 15 березня, інформував Центр протидії дезінформації при РНБО.
Так, у переліку вказано десять осіб, серед яких:
Так, у переліку вказано десять осіб, серед яких:
- генерал-майор Тушаєв Магомед;
- генерал-майор Герасимов Віталій;
- генерал-майор Колесников Андрій;
- генерал-майор Суховецький Андрій;
- полковник Захаров Андрій;
- полковник Порохня Сергій;
- полковник Миколаїв Ігор;
- підполковник Агарков Юрій;
- підполковник Софронов Дмитро;
- підполковник Єрмолін Михайло.
"Наведений нами список далеко не повний, і ми щиро сподіваємося, що хоробрі українські війська "дописуватимуть" його з геометричною прогресією", - зазначили у Центрі.
Також учора захисники з батальйону Азов знищили командира російської "елітної" 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.
Також учора захисники з батальйону Азов знищили командира російської "елітної" 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.
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