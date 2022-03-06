Ілон Маск отримав "чорну мітку" від хакерського угруповання Anonymous

12:47 06 червень Київ, Україна

Як повідомило агентство Daily Mail, у американського мільярдера Ілона Маска з'явилися особисті вороги в особі угруповання хакерів Anonymous, які відкрито погрожують йому. Причиною загроз послужив твіт мільярдера, який різко обрушив вартість біткоїна. "Анонімуси" вважають, що повідомлення американського мільярдера є "зневагою щодо простих роботяг".

Автори послання розмістили ролик з посланням на своєму Youtube-каналі, де перерахували "проступки" Маска в Мережі. В тому числі його безладні твіти, які, на їхню думку, впливають на ринок криптовалюти. Конкретні вимоги від бізнесмена хакери не озвучили.

"Роботяги усвідомлювали ризики, коли інвестували, і знали, що потрібно бути готовими до волатильності криптовалюти, але твої твіти на цьому тижні демонструють явне нехтування", - пояснили хакери в своєму повідомленні.

Також хакери нагадали про плани Маска з підкорення Марса і торкнулися інших тем - "Анонімуси" вважають, що підприємець "відправить людей вмирати" на Червону планету. В кінці вони порадили Маску чекати дій з боку угруповання.

Anonymous - професійні шахраї, які зламували сайти Інтерполу, Європарламенту, Ватикану, робили перехоплення переговорів ФБР. У систему електромобілів Tesla, наприклад, вони теж зможуть потрапити, тому відео можна сприймати як загрозу.

Нагадаємо, раніше найбільший експортер м'яса JBS призупинив виробництво через хакерів. Кіберзлочинці напали на системи підприємства і зажадали викуп. У США не виключають, що хакери - росіяни.