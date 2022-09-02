Ілюзорна медицина: у лікарнях Маріуполя вмирає кожен 4-й пацієнт

16:20 05 серпня Київ, Україна

Окупанти кинули всі сили на лікування російських військових, не враховуючи потреби мешканців Маріуполя. У лікарнях окупованого міста вмирає кожен четвертий пацієнт.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, людей розміщують у лікарняних коридорах, оскільки всі нормальні місця віддають російським військовим. Крім того, хворим не вистачає ліків. Необхідні медикаменти маріупольцям пропонують купити в аптеках, пов'язаних із фірмами, наближеними до "глави ДНР" Дениса Пушиліна та місцевого бізнесмена Юрія Тернавського, який співпрацює з окупаційною владою.

Як пише Андрющенко, частину прибутку Тернавський віддає структурам колишнього керівника «Партії регіонів» у міськраді Петра Іванова, який також співпрацює з росією.

Андрющенко підкреслює, що найгірше доводиться інсулінозалежним. За його словами, ендокринолог, який приїхав із росії, приймає лише один раз на тиждень в одній лікарні:

«Він і „роздає“ інсулін у шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. Просто медицини немає у місті. Жодної, крім ілюзорної», - сказав Андрющенко.

На початку червня в окупованому росією Маріуполі почався спалах холери. Про це попереджав регіональний директор з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан: «Ми отримали інформацію від неурядових організацій, що працюють там, що на вулицях просто болото і каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна загроза поширення багатьох інфекцій, включаючи холеру».