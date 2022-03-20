Ігри по телефону з СБУ закінчилися солідним штрафом

Житель Енергодара Запорізької області в стані алкогольного сп'яніння телефонував на гарячу лінію СБУ. Чоловік вимагав спілкування, тепер йому загрожує великий адміністративний штраф.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області.
25 жовтня до поліції надійшла інформація, що житель Енергодара зі свого мобільного телефону зробив кілька дзвінків в кол-центр СБУ в Києві. Чоловік вимагав, щоб з ним зв'язалися і вислухали його думку працівники СБУ і поліції. В іншому випадку він погрожував здійснити вибухи.
"Працівники поліції здійснили оперативно-розшукові заходи і встановили, що зазначені повідомлення, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв 41-річний раніше судимий житель Енергодара", - повідомили в поліції.
На порушника склали протоколи. Чоловікові доведеться заплатити штраф у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області.
25 жовтня до поліції надійшла інформація, що житель Енергодара зі свого мобільного телефону зробив кілька дзвінків в кол-центр СБУ в Києві. Чоловік вимагав, щоб з ним зв'язалися і вислухали його думку працівники СБУ і поліції. В іншому випадку він погрожував здійснити вибухи.
"Працівники поліції здійснили оперативно-розшукові заходи і встановили, що зазначені повідомлення, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, скоїв 41-річний раніше судимий житель Енергодара", - повідомили в поліції.
На порушника склали протоколи. Чоловікові доведеться заплатити штраф у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі