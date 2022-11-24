Ігоря Терехова оштрафували за російську мову

Мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за користування російською мовою під час звернень до українців.
Про це 24 листопада повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
Мовний омбудсмен виніс ухвалу про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної харківським міським головою.
В ухвалі зазначено, що Терехов використовував недержавну мову у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Єдині новини.
Також уповноважений виніс попередження, згідно з яким офіційні інтернет-представництва мера у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.
Постанови Креміня набирають законної сили 4 грудня, після закінчення терміну їхнього оскарження.
Про це 24 листопада повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
Мовний омбудсмен виніс ухвалу про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної харківським міським головою.
В ухвалі зазначено, що Терехов використовував недержавну мову у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Єдині новини.
Також уповноважений виніс попередження, згідно з яким офіційні інтернет-представництва мера у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.
Постанови Креміня набирають законної сили 4 грудня, після закінчення терміну їхнього оскарження.
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