Ігоря Гіркіна затримали в Криму дорогою на війну в Україні

08:17 14 серпня Київ, Україна

Колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у тимчасово окупованому Криму. Про це у суботу, 13 серпня, повідомляють Новини Донбасу з посиланням на російські Telegram-канали, а також соратника Гіркіна Олександра Жучковського.

Повідомляється, що Гіркін із підробленими документами "їхав на війну в Україну, але був затриманий у Криму".

При цьому Жучковський зазначив, що "ексміністр" не мав жодних політичних цілей і "наводити смуту не збирався".

Відомо, що Гіркін хотів проїхати через Крим із підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Також він зголив свої вуса.

У свою чергу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" повідомив, що Гіркіна вже, можливо, відпустили.

"За деякими даними, його відпустили та пропустили воювати у Херсонську область. Тож ми маємо шанс побачити цю "героїчну" людину десь під Снігурівкою, яка йде в атаку", - заявив він.

Зазначимо, Ігор Гіркін неодноразово критикував дії військово-політичного керівництва росії під час широкомасштабної війни з Україною, яку кремль почав рано вранці 24 лютого поточного року.

Раніше повідомлялося, що російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська в 2014 році, має "дах" у російському ГРУ, що дає йому можливість робити гучні та їдкі зауваження у бік військового керівництва росії.