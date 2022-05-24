Ідентифіковані окупанти, причетні до вбивства старости Мотижина та її сім'ї

17:34 24 травня Киев, Украина

Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до вбивств та тортур цивільних у Мотижині, зокрема, старости села Ольги Сухенко, її чоловіка та сина. Встановлено п'ять військовослужбовців зс росії та три найманці приватної військової компанії "Вагнер".

Про це у Фейсбуці повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.

Усі перелічені нижче військові причетні як мінімум до 14 випадків злочинів проти цивільних, лише троє людей вижили після їхніх тортур, зазначила Венедиктова.
  • старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Чингіс Гончиков – командир відділення, командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Олександр Ванчиков – командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Магомедмірза Сулейманов – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • старший лейтенант Віталій Дмитрієв – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • Сергій Сазанов – член ПВК "Вагнер"
  • Сергій Сазонов – водій відділення КШІ ПВК "Вагнер"
  • Олександр Ступницький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу та розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".
Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села особи викрали з будинку старосту Мотижина Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. У місці свого "базування" загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Прямо на очах у матері вони спочатку прострілили ногу синові, а потім убили пострілом у голову, пише Венедиктова. Уся сім'я загинула від багатьох вогнепальних поранень.
“Вдумайтесь у причини іншого вбивства – одна з їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була одягнена у чорне. Батька жертви вони взяли в полон і тримали у сараї зі зв'язаними руками та зав'язаними очима практично без їжі та води", – зазначила генеральна прокурорка.
За наданою інформацією, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів та тортур російські військові вивезли до лісосмуги, де розстріляли.
"Один із них, на щастя, вижив. І не сумнівайтеся, що гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті двох членів громадської організації "Патріот", їхні тіла знайдено з численними наскрізними вогнепальними пораненнями”, - розповіла Венедиктова.
Ще одного із постраждалих окупанти прив'язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивства та побиття. Його кілька днів утримували у каналізаційній ямі.

Окрім вбивств, тортур та утримання полонених, серед встановлених злочинів підозрюваних також обстріли, підпали мирних будинків та крадіжки у цивільних мобільних телефонів.