Ідентифіковані окупанти, причетні до вбивства старости Мотижина та її сім'ї

17:34 24 травня Киев, Украина

Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до вбивств та тортур цивільних у Мотижині, зокрема, старости села Ольги Сухенко, її чоловіка та сина. Встановлено п'ять військовослужбовців зс росії та три найманці приватної військової компанії "Вагнер".



Про це у Фейсбуці повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.



Усі перелічені нижче військові причетні як мінімум до 14 випадків злочинів проти цивільних, лише троє людей вижили після їхніх тортур, зазначила Венедиктова.

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

сержант Чингіс Гончиков – командир відділення, командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

сержант Олександр Ванчиков – командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

сержант Магомедмірза Сулейманов – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

старший лейтенант Віталій Дмитрієв – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

Сергій Сазанов – член ПВК "Вагнер"

Сергій Сазонов – водій відділення КШІ ПВК "Вагнер"

Олександр Ступницький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу та розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села особи викрали з будинку старосту Мотижина Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. У місці свого "базування" загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Прямо на очах у матері вони спочатку прострілили ногу синові, а потім убили пострілом у голову, пише Венедиктова. Уся сім'я загинула від багатьох вогнепальних поранень.

“Вдумайтесь у причини іншого вбивства – одна з їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була одягнена у чорне. Батька жертви вони взяли в полон і тримали у сараї зі зв'язаними руками та зав'язаними очима практично без їжі та води", – зазначила генеральна прокурорка.

За наданою інформацією, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів та тортур російські військові вивезли до лісосмуги, де розстріляли.

"Один із них, на щастя, вижив. І не сумнівайтеся, що гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті двох членів громадської організації "Патріот", їхні тіла знайдено з численними наскрізними вогнепальними пораненнями”, - розповіла Венедиктова.

Ще одного із постраждалих окупанти прив'язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивства та побиття. Його кілька днів утримували у каналізаційній ямі.



Окрім вбивств, тортур та утримання полонених, серед встановлених злочинів підозрюваних також обстріли, підпали мирних будинків та крадіжки у цивільних мобільних телефонів.