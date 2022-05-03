Хоробрий кіт «ліквідував» небезпечну змію. Відео

Не вперше з популярних мінізоопарків тікають тварини. Цього разу з такого зоопарку в торго-розважальному центрі Херсона виповзла змія. На місце «злочину» були викликані фахівці з вилову змій. Але поки фахівці їхали її ловити, вуличний кіт швидко вбив змію і потягнув.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

У підписі до відео повідомляється, що після втечі плазуна відвідувачів торгового центру евакуювали. Але поки до нього їхали рятувальники, кіт розібрався зі змією.

Раніше повідомлялося, що київський кіт-рятівник отримав звання майора.

А в Чернівцях кіт отримав "робоче місце" в теплокомуненерго.