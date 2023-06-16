Хотіли влаштувати свого агента на оборонний завод: СБУ викрила двох російських шпигунів

12:12 30 травня Київ, Україна

СБУ викрила ще двох російських чиновників, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України. Одним з них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони росії полковник дмитро гулій.



Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора віталій техтелєв.



Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній у столичному регіоні. Кінцева мета цього агента - збирати і передавати в рф розвіддані.



Таким чином, російські чиновники намагалися отримати секретну інформацію про українське озброєння, яке надходить Силам оборони на фронт. Крім того, їх цікавили відомості про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.



У лютому 2023 року Служба безпеки затримала ворожого агента та повідомила його про підозру у державній зраді.



Під час розслідування співробітники української спецслужби «розкололи» затриманого – він надав персональні дані своїх «кураторів» із росії.



За даними слідства, зв'язок із російськими чиновниками зрадник підтримував через месенджер. У разі захоплення Києва вони обіцяли своєму агенту лояльне ставлення з боку окупантів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст.28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство, вчинене за попередньою змовою групи осіб).