Хотіли поховати живцем: поліція розшукала зловмисників (ВІДЕО)

Поліція Волинської області 24 листопада провела затримання двох підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловіки перебували у розшуку щодо умисного вбивства. Ними був побитий чоловік і закопаний живцем на цвинтарі. Потерпілий чоловік, на якого було скоєно жорстокий напад, зараз бореться за своє життя.

Потерпілий виявився жертвою свого боржника, мешканця Волинської області. Конфлікт назрів і, щоб вирішити проблему, боржник звернувся по допомогу до своїх знайомих. Він призначив зустріч кредитору в обумовленому місці, де на потерпілого вже чекали двоє невідомих йому осіб. Там чоловік зазнав жорстокого побиття протягом трьох годин, при цьому обидва стріляли над головою чоловіка. Потім відібрали у нього телефон і автомобіль і вирішили його позбутися: чоловіка зловмисники відвезли на цвинтар і, застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого вирити для себе могилу.

Чоловікові, незважаючи на важкі фізичні каліцтва, вдалося вибратися та покликати на допомогу.

За місцем проживання затриманих оперативники провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, що підтверджують злочинну діяльність затриманих.

За скоєний злочин зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.