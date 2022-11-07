Хотів "залягти на дно": СБУ затримала ексбойовика терористичного угруповання «Привид»

Співробітники СБУ викрили та затримали учасника терористичного угрупування Привид. Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.
Під час багатоетапної спецоперації співробітники контррозвідки встановили місцезнаходження бойовика та затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно", повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 7 листопада.
За інформацією СБУ, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону.
Також зловмисник брав безпосередню участь у підготовці постановочних сюжетів для кремлівських інформресурсів.
Слідчі СБУ повідомили колишньому бойовику про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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