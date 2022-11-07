Хотів "залягти на дно": СБУ затримала ексбойовика терористичного угруповання «Привид»

11:23 07 листопада Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили та затримали учасника терористичного угрупування Привид. Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.



Під час багатоетапної спецоперації співробітники контррозвідки встановили місцезнаходження бойовика та затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно", повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 7 листопада.

"Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Потім довгий час ховався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області та згодом поїхав до росії”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону.

"Там він вступив у незаконне збройне формування під назвою Ангел. Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю та боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом гуманітарних вантажів з росії. Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади Привид, яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу росії у захоплених районах Луганської області", – наголошується в повідомленні.

Також зловмисник брав безпосередню участь у підготовці постановочних сюжетів для кремлівських інформресурсів.



Слідчі СБУ повідомили колишньому бойовику про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.