Хотів «переманити» українських пілотів на бік ворога: СБУ повідомила про підозру військового пілота у відставці

14:57 20 червня Київ, Україна

Контррозвідка СБУ викрила російського шпигуна, який активно збирав інформацію про військові аеродроми Збройних сил України та особисті дані українських військових пілотів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська. На початку повномасштабного вторгнення росії він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку з рф, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.



Чоловік запропонував рашисту свою допомогу у війні проти України.



Встановлено, що зрадник готував списки чинних пілотів Повітряних сил ЗСУ. Насамперед агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід керування літаками MіГ-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.



За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора.



Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і «в темну» розпитував у них «потрібну» інформацію, в тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Поки що фігурант ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності.