Хотів налякати: у Тернополі 30-річний чоловік підстрелив дружину

Під час сімейної сварки 30-річний тернополянин вистрілив у груди дружині. Інцидент стався після застілля з гостями, коли чоловік тримав на руках дворічну дитину.
Сам він пояснив поліцейським, що просто хотів заспокоїти дружину, але пневматична зброя вистрілила. Після цього 30-річна жінка сама викликали медиків, які вже повідомили поліцію про інцидент.
Сам випадок стався ще у п'ятницю, 17 грудня, проте поліція повідомила про нього лише сьогодні, 20 грудня. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку до лікарні з пораненням грудної клітки.
Сам він пояснив поліцейським, що просто хотів заспокоїти дружину, але пневматична зброя вистрілила. Після цього 30-річна жінка сама викликали медиків, які вже повідомили поліцію про інцидент.
Сам випадок стався ще у п'ятницю, 17 грудня, проте поліція повідомила про нього лише сьогодні, 20 грудня. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку до лікарні з пораненням грудної клітки.
Правоохоронці допитали чоловіка, у скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 1 ст.. 124 КК (навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні необхідної самооборони).
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