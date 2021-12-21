Хотів налякати: у Тернополі 30-річний чоловік підстрелив дружину

16:22 20 грудень Київ, Україна

Під час сімейної сварки 30-річний тернополянин вистрілив у груди дружині. Інцидент стався після застілля з гостями, коли чоловік тримав на руках дворічну дитину.



Сам він пояснив поліцейським, що просто хотів заспокоїти дружину, але пневматична зброя вистрілила. Після цього 30-річна жінка сама викликали медиків, які вже повідомили поліцію про інцидент.



Сам випадок стався ще у п'ятницю, 17 грудня, проте поліція повідомила про нього лише сьогодні, 20 грудня. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку до лікарні з пораненням грудної клітки.

«Під час розслідування з'ясувалося, що подружжя зловживає спиртними напоями. У день події між подружжям виникла сварка. Щоб заспокоїти та налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер марки "Флобер". Саме в цей момент 2-річна дитина, яка сиділа у чоловіка на руках, сіпнулася і зброя вистрілила», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці допитали чоловіка, у скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 1 ст.. 124 КК (навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні необхідної самооборони).