''Хотів налякати'': підліток напав на фельдшера швидкої допомоги

16:46 13 листопада Київ, Україна

У Черкасах на лінію швидкої допомоги надійшов виклик, згідно з яким 17-річному підлітку була потрібна допомога, боліло серце. Після прибуття медиків за адресою та огляду "пацієнта" діагноз не підтвердився, що розлютило підлітка.

Про це повідомила прессекретарка Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

"На виклику 21-річна фельдшерка зробила ЕКГ і виміряла тиск пацієнтові. Медичні маніпуляції молодий чоловік супроводжував нецензурною лексикою. Скарги хлопця не підтвердилися. Тому медпрацівниця пояснила, що для госпіталізації причин немає", - розповіли в пресслужбі лікарні.

Хлопець почав сперечатися з медиком і бабусею і розкидати речі, які потрапляли під руку. Вхідні двері були замкнені, тому фельдшерка не могла вийти. Потім хлопець почав кулаками трощити все і витягнув електрошокер.

"Він ударив бабусю, на фельдшерку припав удар електрошокером. До того ж обіцяв ще "вийти вбити водія "швидкої" і розбити автомобіль''. Медик повідомила диспетчеру про напад і попросила допомоги. Викликали Державну службу охорони і поліцію. У цей час хлопець вибіг з квартири. Бригада чекала допомоги в автомобілі "швидкої", поки неадекватний пацієнт ховався за гаражами", - розповіли в лікарні.

Через 10 хв хлопець сам підійшов до служби охорони і почав розповідати, що він ''хотів налякати''.