Хмельницький: автобус збив двох дітей

16:58 13 листопада Київ, Україна

На нерегульованому пішохідному переході на вулиці Кам'янецькій двоє дітей, 8-річна учениця третього класу і 9-річний четвертокласник, потрапили під колеса автобуса MAN під керуванням 36-річного водія.

Дівчинку з переломами госпіталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню, а хлопчикові надали медичну допомогу без госпіталізації. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".



Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.