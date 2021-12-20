Хмельницька область: військова вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертви

Аварія сталася в четвер увечері, 18 березня, на автодорозі Стрий - Кіровоград - Знам'янка в Хмельницькій області, між селами Поляни і Копачівка.

Про це повідомляє поліція області.

"На трасі зіткнулися військовий КамАЗ під керуванням 39-річного жителя Львова, і легковий автомобіль Audi. В результаті зіткнення обидві машини спалахнули. За попередніми даними, водій і пасажир вантажівки травм не отримали і в лікарню не доставлялися. А водій і два пасажири Audi загинули", - повідомляє поліція.