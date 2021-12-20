Хмельницька область: військова вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертви
08:17 19 березень Київ, Україна
У Хмельницькій області зіткнулися військовий "КамАЗ" і легковий автомобіль, в результаті ДТП сталося загоряння.
Аварія сталася в четвер увечері, 18 березня, на автодорозі Стрий - Кіровоград - Знам'янка в Хмельницькій області, між селами Поляни і Копачівка.
Про це повідомляє поліція області.
"На трасі зіткнулися військовий КамАЗ під керуванням 39-річного жителя Львова, і легковий автомобіль Audi. В результаті зіткнення обидві машини спалахнули. За попередніми даними, водій і пасажир вантажівки травм не отримали і в лікарню не доставлялися. А водій і два пасажири Audi загинули", - повідомляє поліція.
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