Хмельницька область: п'яний чоловік убив вагітну дружину кочергою

16:55 21 грудня Киев, Украина

В одному з сіл Хмельницької області сталася сварка між 35-річним чоловіком та 27-річною вагітною дружиною на ґрунті ревнощів.



Чоловік схопив кочергу і побив жінку, коли вона затихла, поклав її в ліжко і ліг поруч. Вранці він прокинувся біля мертвого тіла.



Правоохоронців Олександр викликав самостійно, а коли ті приїхали, то він з посмішкою розповідав про те, що накоїв.



За словами сусідів, чоловік випивав майже кожен день, а також від чарки не відмовлялася і Жанна.



- Увечері вони разом розпивали алкогольні напої, під час застілля між ними виник конфлікт. В результаті цього чоловік побив свою 27-річну співмешканку кочергою, - розповіла прессекретарка ГУ НП в Хмельницькій області Інна Глега.



Лікарі встановили, що на тілі жінки були тілесні ушкодження. Зокрема, численні переломи, пошкодження легенів і серця.



За вбивство Олександру загрожує до 10 років ув'язнення.