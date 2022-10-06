Хмельницька область під ворожим вогнем

11:21 06 жовтня Київ, Україна

Русня вранці 6 жовтня завдала удару по території Хмельницької області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Були чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

Про ворожу атаку також написав у Telegram мер Хмельницького Олександр Симчишин.