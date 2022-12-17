"Бавовни" прогриміли у Білгороді, Сімферополі та Бахчисараї

12:13 17 грудня Київ, Україна

У російському Білгороді, неподалік кордону з Україною, в ніч на суботу, 17 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги у кількох областях України.

"Над Білгородською областю знову голосно. Подробиці уточнюються", - пишуть місцеві канали.

Український журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив, що в окупованих Сімферополі та Бахчисараї пролунали вибухи.

Ні влада Білгорода, ні окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.

Нагадаємо, після масштабної ракетної атаки по Україні в п'ятницю вранці, під Волгоградом у Росії впали невідомі об'єкти. Місцеві жителі стверджують, що це можуть бути залишки від ракети чи безпілотника.

У Білгороді створили інтерактивну карту укриттів.