"Бавовни" прогриміли у Білгороді, Сімферополі та Бахчисараї

У російському Білгороді, неподалік кордону з Україною, в ніч на суботу, 17 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги у кількох областях України.
Український журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив, що в окупованих Сімферополі та Бахчисараї пролунали вибухи.
Ні влада Білгорода, ні окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.
Нагадаємо, після масштабної ракетної атаки по Україні в п'ятницю вранці, під Волгоградом у Росії впали невідомі об'єкти. Місцеві жителі стверджують, що це можуть бути залишки від ракети чи безпілотника.
У Білгороді створили інтерактивну карту укриттів.
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