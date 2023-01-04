Херсонській журналістці повідомили підозру у колабораційній діяльності

Херсонській журналістці заочно оголосили підозру в колабораційній діяльності: кореспондентка одного з радикальних антиукраїнських інтернет-видань, вона просувала наративи російської пропаганди, а також виправдовувала збройну агресію росії.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
У прокуратурі уточнили, що для маніпулювання свідомістю мешканців тимчасово окупованого регіону, дискредитації дій органів влади та державних діячів України підозрювана організовувала інтерв'ю з самопроголошеними керівниками окупаційних органів та особисто розповідала представникам російських ЗМІ фейкову інформацію, спотворюючи реальний стан речей.
Санкція частини 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України, яку інкримінують журналістці-колаборантці, передбачає позбавлення волі строком від 10 до 12 років із забороною обіймати певні посади або вести певну діяльність строком від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Слідство у справі триває.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
У прокуратурі уточнили, що для маніпулювання свідомістю мешканців тимчасово окупованого регіону, дискредитації дій органів влади та державних діячів України підозрювана організовувала інтерв'ю з самопроголошеними керівниками окупаційних органів та особисто розповідала представникам російських ЗМІ фейкову інформацію, спотворюючи реальний стан речей.
Санкція частини 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України, яку інкримінують журналістці-колаборантці, передбачає позбавлення волі строком від 10 до 12 років із забороною обіймати певні посади або вести певну діяльність строком від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Слідство у справі триває.
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