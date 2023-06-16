Херсонська ОДА: 70 обстрілів та понад 350 снарядів за добу
08:22 07 червня Київ, Україна
За останні 24 години, окрім вибуху Каховської ГЕС, було зафіксовано безліч збройних атак на Херсонську
область, як повідомив голова ОДА Олександр Прокудін.. На жаль, є загиблі та поранені.
"За минулий день супротивник здійснив цілих 70 обстрілів, випустивши 353 снаряди з різного озброєння, включаючи міномети, артилерію, "Гради", безпілотні літальні апарати, танки та авіацію", - зазначив Прокудін.
Сам Херсон окупанти обстріляли 29 разів. Ворог, як завжди, прагнув вразити житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію одна людина загинула, а ще одна отримала поранення", - додав Прокудін.
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