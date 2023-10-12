Херсонська область під обстрілом: 98 атак та четверо поранених

10:28 12 жовтня Київ, Україна

У Херсонській області протягом минулої доби, 11 жовтня, сталося 98 обстрілів з боку російських збройних сил, що призвело до поранення чотирьох людей.



Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, окупанти випустили понад 500 снарядів із різних видів озброєння, зокрема мінометів, артилерії, системи "Град", танків, протитанкових ракетних комплексів, авіації та безпілотників.



Було зареєстровано обстріл міста Херсон, де було випущено 12 снарядів. Внаслідок атак були влучення по житлових районах населених пунктів, а також по навчальному закладу у Бериславському районі та території цвинтаря у Херсонському районі.



Олександр Прокудін також повідомив про нічні обстріли Чорнобаївки, де житловий сектор зазнав атаки. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинув 70-річний чоловік.