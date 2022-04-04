Херсонська область: автобус з пасажирами злетів у кювет

14:34 09 листопада Київ, Україна

ДТП на автодорозі Херсон - Садове, рейсовий автобус з пасажирами вилетів з траси в кювет і перекинувся.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції у понеділок, 9 листопада.



За словами начальника відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитра Думанського, 51-річний водій маршрутного автобуса "Еталон", рухаючись з села Садове в напрямку села Антонівка, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого з'їхав в кювет і перекинувся.

"Загинули дві жінки у віці 42 і 54 років, близько 10 травмованих. Зараз на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини події", - розповів правоохоронець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Водієві автобуса загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.