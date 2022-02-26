Херсонщина: в акваторії Чорного моря попереджений незаконний вилов риби

19:39 31 травень Київ, Україна

Правоохоронці виявили та вилучили встановлені сітки для лову креветок і риби, незаконний промисел міг завдати шкоди державі на кілька мільйонів гривень.

Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє пресслужба поліції Херсонщини.

"В акваторії Чорного моря в межах території Національного природного парку Джарилгач виявили та вилучили з води 90 креветочних і 9 місінових сіток. Загальна довжина незаконних знарядь лову становить 3 кілометри, а їхня вартість - близько 600 тисяч грн. В ході перевірки знарядь лову з'ясувалося, що в них потрапила молодь осетрових видів риб, занесених до Червоної книги, креветка, калкан чорноморський, бички, риба-голка і краби", - йдеться в повідомленні.

Незаконний улов в живому стані поліціянти повернули назад в природне середовище, попередивши збитків державі на суму понад 5 млн грн.



Зараз проводяться оперативні заходи щодо встановлення власників заборонених знарядь лову.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом".