Херсонщина: в акваторії Чорного моря попереджений незаконний вилов риби

Правоохоронці виявили та вилучили встановлені сітки для лову креветок і риби, незаконний промисел міг завдати шкоди державі на кілька мільйонів гривень.
Про це в понеділок, 31 травня, повідомляє пресслужба поліції Херсонщини.
Незаконний улов в живому стані поліціянти повернули назад в природне середовище, попередивши збитків державі на суму понад 5 млн грн.
Зараз проводяться оперативні заходи щодо встановлення власників заборонених знарядь лову.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі