Херсонщина: СБУ затримала депутата забороненої "ОПЗЖ", який працював на окупантів

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали депутата херсонського осередку забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), який працював на окупаційну "адміністрацію".
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами та зайняв керівну посаду у так званому "міністерстві внутрішніх справ Херсонської області росії".
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами та зайняв керівну посаду у так званому "міністерстві внутрішніх справ Херсонської області росії".
Досудове розслідування триває і слідчі СБУ збирають усі докази, аби притягнути його до відповідальності.
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