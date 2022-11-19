Херсонщина: СБУ затримала депутата забороненої "ОПЗЖ", який працював на окупантів

17:55 17 листопада Київ, Україна

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали депутата херсонського осередку забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), який працював на окупаційну "адміністрацію".

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами та зайняв керівну посаду у так званому "міністерстві внутрішніх справ Херсонської області росії".
"Там він працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який справді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки до бюджету росії", - зазначили в СБУ.
Досудове розслідування триває і слідчі СБУ збирають усі докази, аби притягнути його до відповідальності.