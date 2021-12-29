Херсонщина: на хабарі "погорів" чиновник міграційної служби

10:58 21 квітень Київ, Україна

Начальнику одного з відділів управління Державної міграційної служби на Херсонщині, який затриманий за підозрою у хабарництві, загрожує термін до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, чиновник за 1000 доларів США обіцяв громадянину Азербайджану посприяти в оформленні необхідних документів, а також не вживати заходів щодо його примусового видворення", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що у вівторок, 20 квітня, чиновника УДМС в Херсонській області затримали після одержання ним неправомірної вигоди.



"В цей час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. З ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу", - підкреслюють в ДБР.



Якщо вину затриманого доведуть в суді, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід - управління Служби безпеки України в Херсонській області.