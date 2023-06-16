Херсонщина та Харків зазнали атак авіації та ракетних ударів рф

Внаслідок двох "прильотів" керованих авіабомб по хлібозаводу у місті Берислав на Херсонщині, двоє чоловіків отримали легкі поранення. Херсонська обласна адміністрація підтвердила подію та надає допомогу постраждалим.
Ворожа армія також била по місту Берислав з мінометів, що призвело до пошкоджень та поранення мешканки. На місце події направлено карету швидкої медичної допомоги.
Козацьке Новокаховської громади також потрапило під удар ворожої авіації. Три керовані авіабомби вдарили по мирному селищу, пошкодивши житлові будинки.
У Харкові окупанти атакували промисловий об'єкт ракетами С-300. Вибухи пролунали в Індустріальному районі міста, викликавши руйнування.
Після двох влучань з-під завалів вдалося врятувати жінку, яка, за попередніми даними, не зазнала серйозних пошкоджень, але все одно буде оглянута лікарями. Мер Харкова, Ігор Терехов, повідомив про інцидент.
Ворожа армія також била по місту Берислав з мінометів, що призвело до пошкоджень та поранення мешканки. На місце події направлено карету швидкої медичної допомоги.
Козацьке Новокаховської громади також потрапило під удар ворожої авіації. Три керовані авіабомби вдарили по мирному селищу, пошкодивши житлові будинки.
У Харкові окупанти атакували промисловий об'єкт ракетами С-300. Вибухи пролунали в Індустріальному районі міста, викликавши руйнування.
Після двох влучань з-під завалів вдалося врятувати жінку, яка, за попередніми даними, не зазнала серйозних пошкоджень, але все одно буде оглянута лікарями. Мер Харкова, Ігор Терехов, повідомив про інцидент.
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