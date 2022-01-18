Херсонщина: 14-річна жертва булінгу наковталася таблеток

14:46 05 травень Київ, Україна

У Херсонській області 14-річна учениця 8 класу стала жертвою булінгу. Протягом року старшокласники принижували школярку, через що дівчинка намагалася звести рахунки з життям.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.

"Інцидент трапився в школі-інтернаті Бериславського району Херсонської області, 14-річна школярка стала жертвою цькування. Над дівчинкою протягом року систематично знущалися троє 17-річних старшокласників. В результаті чого дитина наковталася таблеток. На щастя, школярку вчасно доставили в лікарню і тим самим врятували її життя", - йдеться в повідомленні.

Що говорить дівчинка

За словами восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.



Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.



Керівництво та школярі звинуватили в усьому дівчинку

"Ювенальні поліціянти виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом і учнями. Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи", - повідомили в поліції.

В результаті деякі учні все ж підтвердили, що троє хлопців ображали дівчинку без причини.



А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.



Що буде з булерами і дівчинкою

Як виявилося, хлопці і раніше мали проблеми з законом через неналежну поведінку. Щодо них були складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Потерпіла дівчинка зараз навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати дочку в цьому навчальному закладі.