Херсонщина: 14-річна жертва булінгу наковталася таблеток

У Херсонській області 14-річна учениця 8 класу стала жертвою булінгу. Протягом року старшокласники принижували школярку, через що дівчинка намагалася звести рахунки з життям.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.
Що говорить дівчинка
За словами восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.
Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.
Керівництво та школярі звинуватили в усьому дівчинку
За словами восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.
Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.
Керівництво та школярі звинуватили в усьому дівчинку
В результаті деякі учні все ж підтвердили, що троє хлопців ображали дівчинку без причини.
А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.
Що буде з булерами і дівчинкою
Як виявилося, хлопці і раніше мали проблеми з законом через неналежну поведінку. Щодо них були складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Потерпіла дівчинка зараз навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати дочку в цьому навчальному закладі.
А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.
Що буде з булерами і дівчинкою
Як виявилося, хлопці і раніше мали проблеми з законом через неналежну поведінку. Щодо них були складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Потерпіла дівчинка зараз навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати дочку в цьому навчальному закладі.
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