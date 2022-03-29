Херсон: п'яний поліціянт збив підлітка і втік з місця ДТП

18:32 02 липня Київ, Україна

П'яний командир роти патрульних збив на «зебрі» підлітка і втік з місця події. Слідчі ДБР розшукали і затримали винуватця ДТП





За попередньою інформацією, увечері 30 червня в



Постраждалого машиною «швидкої» доставили в місцеву лікарню, де він помер від отриманих травм.



За свідченнями свідків, поліціянт перебував за кермом авто в стані алкогольного сп'яніння.



Потерпілий 17-річний хлопець помер у лікарні, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.За попередньою інформацією, увечері 30 червня в Херсоні поліціянт за кермом легковика скоїв наїзд на хлопця, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Після інциденту поліціянт зник з місця ДТП.Постраждалого машиною «швидкої» доставили в місцеву лікарню, де він помер від отриманих травм.За свідченнями свідків, поліціянт перебував за кермом авто в стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі ДБР встановили місцезнаходження автомобіля.

Поліціянту повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (частини 3 статті 286-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід - Херсонське управління ДВБ НП України і ДБР.