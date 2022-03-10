Херсон: окупанти затримали понад 400 громадян за антивоєнні акції
07:54 09 березень Київ, Україна
У Херсонській області фашисти запровадили "адміністративно-поліційний режим", затримано 400 людей.
Про це повідомляється в оперативних зведеннях Генерального штабу ЗС України.
"У зв'язку з запеклим опором жителів Херсона, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліційний режим, для чого до Херсонської області введено підрозділи Росгвардії, які вчинили неправомірне затримання понад 400 громадян України" – повідомляє Генштаб ЗСУ.
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