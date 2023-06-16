Херсон охоплений повінню, затоплено Гідропарк та нафтогавань

Гідропарк та Нафтегавань у Херсоні повністю затоплені. Евакуація та порятунок населення у пріоритеті.
Херсонська міська військова адміністрація оперативно реагує на катастрофу та координує дії через Telegram.
Глава МВА, Роман Мрочко, поділився інформацією про евакуацію з мікрорайону Острів, що триває.. Вже затоплено Гідропарк та Нафтегавань, а люди з обмеженою рухливістю та лежачі пацієнти вивозяться до лікарень.
За останніми даними МВС, вже евакуйовано 742 особи в Херсонській області. У зоні потенційного затоплення перебуває близько 80 населених пунктів, під більшістю з них опинилися окупанти.
Ситуація ускладнюється прибуттям води та розмиванням доріг, що унеможливлює доступ до деяких населених пунктів.. Евакуаційні групи активно шукають альтернативні шляхи порятунку людей у біді.
Херсонська міська військова адміністрація оперативно реагує на катастрофу та координує дії через Telegram.
Глава МВА, Роман Мрочко, поділився інформацією про евакуацію з мікрорайону Острів, що триває.. Вже затоплено Гідропарк та Нафтегавань, а люди з обмеженою рухливістю та лежачі пацієнти вивозяться до лікарень.
За останніми даними МВС, вже евакуйовано 742 особи в Херсонській області. У зоні потенційного затоплення перебуває близько 80 населених пунктів, під більшістю з них опинилися окупанти.
Ситуація ускладнюється прибуттям води та розмиванням доріг, що унеможливлює доступ до деяких населених пунктів.. Евакуаційні групи активно шукають альтернативні шляхи порятунку людей у біді.
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