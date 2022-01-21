Херсон: чоловік "покатав" поліціянта на капоті

Поліція проводила плановий обшук у будинку підозрюваного, в цей час господар будинку вирішив сховатися від правоохоронних органів на автомобілі, під колеса зловмисника потрапив поліціянт, метрів 500 його протягнуло на капоті.
24-річний співробітник поліції отримав тілесні ушкодження під час виконання ним службових обов'язків.
Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
За матеріалами внутрішньої безпеки поліції були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці негайно розпочали пошук зловмисника.
Зараз херсонцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, він поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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