Херсон: чоловік "покатав" поліціянта на капоті

18:21 07 вересень Київ, Україна

Поліція проводила плановий обшук у будинку підозрюваного, в цей час господар будинку вирішив сховатися від правоохоронних органів на автомобілі, під колеса зловмисника потрапив поліціянт, метрів 500 його протягнуло на капоті.

24-річний співробітник поліції отримав тілесні ушкодження під час виконання ним службових обов'язків.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Потерпілий - оперуповноважений Корабельного відділення поліції - разом з колегами проводив санкціонований обшук за адресою проживання 48-річного чоловіка на предмет зберігання наркотичних засобів. В ході заходів господар квартири раптово сів за кермо свого автомобіля і, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Зловмисник простягнув поліціянта на капоті з пів кілометра", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці негайно розпочали пошук зловмисника.

"Незабаром працівники УВБ НПУ встановили, що втікач намагається покинути межі області. На 11 кілометрі від стаціонарного поста "Пасат" на автотрасі "Херсон -Джанкой-Феодосія" оперативники внутрішньої безпеки поліції та співробітники Управління патрульної поліції в Херсонській області наздогнали та затримали його в порядку ст. 208 КПК України", - додали в поліції.

Зараз херсонцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, він поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.