Харківському ліснику загрожує термін

Лісник з Харківської області постане перед судом за завдання збитків державі у розмірі 1,8 млн гривень. За його вини було вирубано 96 дерев. Суд встановить причетність і ступінь провини лісничого.

"До суду направлено обвинувальний висновок у відношенні майстра лісу одного з лісництв ДП "Жовтневе лісове господарство". Він звинувачується в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що слідством встановлено, що майстер лісу не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. В результаті невстановлені особи у 2019 році здійснили незаконну вирубку 96 дерев на території ДП "Жовтневе лісове господарство", що завдало збитків державі на майже 1,8 мільйона гривень.

У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, колишньому начальнику одного з відділів Східного офісу Госаудитслужби та двом директорам підприємств повідомили про підозру, вони підозрюються в завданні збитку на суму понад 5,5 мільйона гривень.