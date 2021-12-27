Харківський спиртзавод займався підпільним виготовленням спирту

Харківський підрозділ держпідприємства Укрспирт нелегально виготовляв етиловий спирт. При цьому керівництво заводу подавало щомісяця декларації про відсутність господарської діяльності.
Про це в п'ятницю, 16 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, завод, який належить держпідприємству Укрспирт, офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно і без офіційного обліку виготовляв спирт.
Під час проведення обшуку приміщень заводу вилучено 110 тисяч літрів спирту етилового вартістю 4,5 млн грн.
За даними слідства, завод, який належить держпідприємству Укрспирт, офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно і без офіційного обліку виготовляв спирт.
Під час проведення обшуку приміщень заводу вилучено 110 тисяч літрів спирту етилового вартістю 4,5 млн грн.
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