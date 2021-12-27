Харківський спиртзавод займався підпільним виготовленням спирту

18:36 16 квітень Київ, Україна

Харківський підрозділ держпідприємства Укрспирт нелегально виготовляв етиловий спирт. При цьому керівництво заводу подавало щомісяця декларації про відсутність господарської діяльності.

Про це в п'ятницю, 16 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, завод, який належить держпідприємству Укрспирт, офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно і без офіційного обліку виготовляв спирт.



Під час проведення обшуку приміщень заводу вилучено 110 тисяч літрів спирту етилового вартістю 4,5 млн грн.