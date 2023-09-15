"Харківські угоди": в Україні заочно судитимуть януковича та азарова

14:50 15 вересня Київ, Україна

Правоохоронці закінчили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо президента-втікача віктора януковича та колишнього прем'єр-міністра миколи азарова , підозрюваних у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 ККУ).

Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Встановлено, що янукович з порушенням вимог Конституції та Закону "Про міжнародні договори України" 21 квітня 2010 року в Харкові підписав від імені держави угоду про продовження на 25 років терміну перебування чорноморського флоту росії на території Криму та міста Севастополь.



У свою чергу, азаров порушуючи згадані нормативні акти, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів так званих "Харківських угод" на користь росії.

"Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ росії на території України, їхнього переоснащення та модернізації і далі - вторгнення збройних сил росії та окупації ними АР Крим та Севастополя", - зазначили в ОГП.

Правоохоронці вказали, що окупація півострова надала можливість росії здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил чф росії, а також створити нові військові частини та підрозділи. Вони були застосовані агресором для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 р. на територію України.



Таким чином, янукович та азаров звинувачуються у діях, які навмисне вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України та наданню росії та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти української держави, поінформували в Офісі Генпрокурора.



Крім того, там додали, що у зв'язку з переховуванням обвинувачених на території росії досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР за спеціальною процедурою.