"Харківські угоди": в Україні заочно судитимуть януковича та азарова

Правоохоронці закінчили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо президента-втікача віктора януковича та колишнього прем'єр-міністра миколи азарова, підозрюваних у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 ККУ).
Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Встановлено, що янукович з порушенням вимог Конституції та Закону "Про міжнародні договори України" 21 квітня 2010 року в Харкові підписав від імені держави угоду про продовження на 25 років терміну перебування чорноморського флоту росії на території Криму та міста Севастополь.
У свою чергу, азаров порушуючи згадані нормативні акти, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів так званих "Харківських угод" на користь росії.
Встановлено, що янукович з порушенням вимог Конституції та Закону "Про міжнародні договори України" 21 квітня 2010 року в Харкові підписав від імені держави угоду про продовження на 25 років терміну перебування чорноморського флоту росії на території Криму та міста Севастополь.
У свою чергу, азаров порушуючи згадані нормативні акти, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів так званих "Харківських угод" на користь росії.
Правоохоронці вказали, що окупація півострова надала можливість росії здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил чф росії, а також створити нові військові частини та підрозділи. Вони були застосовані агресором для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 р. на територію України.
Таким чином, янукович та азаров звинувачуються у діях, які навмисне вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України та наданню росії та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти української держави, поінформували в Офісі Генпрокурора.
Крім того, там додали, що у зв'язку з переховуванням обвинувачених на території росії досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР за спеціальною процедурою.
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