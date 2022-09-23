"Харківські угоди": суд дозволив заарештувати двох колишніх міністрів

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України, які підозрюються в держзраді.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Йдеться про ексміністрів часів експрезидента Віктора Януковича, Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича.
Підозрювані ховаються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду дає можливість стороні звинувачення ініціювати процедуру їхньої екстрадиції.
Слідчі кажуть, що у квітні 2010 року підозрювані, діяли на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, порушуючи Конституцію та законодавство України, без фактичного розгляду проєкту угоди та проведення обов'язкової правової експертизи зауважень.
Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року Україна погодила, підписала та ратифікувала угоду, яка на 25 років продовжила термін перебування чорноморського флоту росії на території України.
Це створило сприятливі умови для переоснащення та модернізації озброєння чорноморського флоту російської федерації та його збільшення на території Автономної Республіки Крим і Севастополя замість виведення із України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Йдеться про ексміністрів часів експрезидента Віктора Януковича, Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича.
Підозрювані ховаються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду дає можливість стороні звинувачення ініціювати процедуру їхньої екстрадиції.
Слідчі кажуть, що у квітні 2010 року підозрювані, діяли на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, порушуючи Конституцію та законодавство України, без фактичного розгляду проєкту угоди та проведення обов'язкової правової експертизи зауважень.
Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року Україна погодила, підписала та ратифікувала угоду, яка на 25 років продовжила термін перебування чорноморського флоту росії на території України.
Це створило сприятливі умови для переоснащення та модернізації озброєння чорноморського флоту російської федерації та його збільшення на території Автономної Республіки Крим і Севастополя замість виведення із України.
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