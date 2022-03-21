Харківські інфекційки заповнені пацієнтами з харчовим отруєнням: їх уже 87 осіб

19:53 22 червня Київ, Україна

У Харківській інфекційній лікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 87 осіб, з них 19 дітей. Серед тих, у кого медики встигли взяти необхідні аналізи, виявили сальмонельоз.

Про це повідомила керівник Харківського облцентру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Любов Махота.

"Всього на сьогодні зареєстровано 87 випадків захворювання в результаті отруєння в ресторані, в тому числі 19 постраждалих - діти. З них 83 людини госпіталізовані, четверо - на амбулаторному лікуванні. Всі отримують відповідне лікування, стан всіх задовільний", - розповіла Махота.

У 42 пацієнтів, згідно з результатами бактеріологічного дослідження, була виділена культура роду сальмонела.



Цю ж культуру виявили в одному змиві з розділової дошки, в п'яти пробах залишків їжі, в трьох пробах продуктів.



"Крім того, у шістьох працівників установи виділено золотистий стафілокок, а в п'яти змивах з об'єктів зовнішнього середовища - умовно патогенну флору", - додала Махота.



Вона додала, що джерело інфекції ще не встановлено.



Поліція почала розслідування за фактом масового отруєння громадян за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.



Отруєння в Харкові пов'язують з їжею з ресторанів. За попередньою інформацією, люди вживали страви в Якіторії та Мафії.