Харківські інфекційки заповнені пацієнтами з харчовим отруєнням: їх уже 87 осіб

У Харківській інфекційній лікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 87 осіб, з них 19 дітей. Серед тих, у кого медики встигли взяти необхідні аналізи, виявили сальмонельоз.
Про це повідомила керівник Харківського облцентру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Любов Махота.
У 42 пацієнтів, згідно з результатами бактеріологічного дослідження, була виділена культура роду сальмонела.
Цю ж культуру виявили в одному змиві з розділової дошки, в п'яти пробах залишків їжі, в трьох пробах продуктів.
"Крім того, у шістьох працівників установи виділено золотистий стафілокок, а в п'яти змивах з об'єктів зовнішнього середовища - умовно патогенну флору", - додала Махота.
Вона додала, що джерело інфекції ще не встановлено.
Поліція почала розслідування за фактом масового отруєння громадян за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.
Отруєння в Харкові пов'язують з їжею з ресторанів. За попередньою інформацією, люди вживали страви в Якіторії та Мафії.
Цю ж культуру виявили в одному змиві з розділової дошки, в п'яти пробах залишків їжі, в трьох пробах продуктів.
"Крім того, у шістьох працівників установи виділено золотистий стафілокок, а в п'яти змивах з об'єктів зовнішнього середовища - умовно патогенну флору", - додала Махота.
Вона додала, що джерело інфекції ще не встановлено.
Поліція почала розслідування за фактом масового отруєння громадян за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.
Отруєння в Харкові пов'язують з їжею з ресторанів. За попередньою інформацією, люди вживали страви в Якіторії та Мафії.
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