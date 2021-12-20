Харківська область: під час пожежі загинув дворічний малюк

16:53 24 березень Київ, Україна

У квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку в місті Лозова Харківської області сталася пожежа, що забрала життя дворічної дитини.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.





Так, рятувальники отримали сигнал про загоряння о 11:45 в середу, 24 березня. Дві автоцистерни з пожежниками вирушили на місце події. На момент прибуття пожежників було встановлено, що в кімнаті квартири на другому поверсі житлової багатоповерхівки горять меблі та домашні речі. Площа пожежі склала близько 15 кв.м.

Проникнувши всередину квартири, рятувальники знайшли тіло дитини - це був хлопчик, 2018 року народження. У квартирі також перебували мати і бабуся дитини - їх вдалося врятувати. Медики встановили у них отруєння чадним газом, і жінок госпіталізували.



На гасіння пожежі рятувальникам знадобилося менше години. Про причини займання не повідомляється.